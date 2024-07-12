Ни одно резонансное дело коррупционного давления на бизнес не закрыто - Манифест 42

Ни одно резонансное дело коррупционного давления на бизнес, которое находится на контроле общественного движения "Манифест 42", не закрыто. Тыловые силовики продолжают использовать уголовные производства для вымогательства взяток.

Об этом сообщили владельцы и топ-менеджеры украинских предприятий на круглом столе, организованном ОО "Манифест 42".

Владелец компании Concord Capital Игорь Мазепа сообщил, что ни один чиновник или работник правоохранительных органов, который принял участие в скандальных обысках и задержаниях в январе 2024 года, не понес ответственности. Дело до сих пор не закрыто, имущество и документы, изъятые во время "маски-шоу", не возвращены.

"Когда тебя задерживают без решения следственного судьи, когда проводят обыск без решения суда, когда во время обыска забирают все что попадается на глаза, в том числе и документы других компаний, и потом ничего не возвращают, я могу констатировать, что все это выглядит очень плохо", - отметил Игорь Мазепа.

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Владелец компании EDS Ukraine Александр Запышный сообщил, что причиной массированных обысков и изъятия средств со стороны СБУ в конце июня 2024 года стала информация о том, что одна из компаний-партнеров до широкомасштабного вторжения 2022 года имела бизнес в России.

"К нам пришли по делу о якобы сотрудничестве с Россией другой компании, но почему-то забрали документы по нашему контракту с "Укрзализныцей". И конечно изъяли средства. Я строил этот бизнес 15 лет, сейчас у меня больше нет желания инвестировать", - отметил Александр Запышный.

Владелец компании "Мединова" Виктор Московченко сообщил, что изъятые во время обысков наличные средства компании исчезли из сейфа прокуратуры Голосеевского района Киева. Обвиняемый в похищении более 4 миллионов гривен прокурор выпущен на свободу судом под личное обязательство без какого-либо залога.

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"В марте 2024 года меня и соратников вызвали для предъявления подозрения и дали неделю, чтобы все "порешать". Мы отказались. Подозрения по делу до сих пор нет", - рассказал Виктор Московченко.

Также об отсутствии какого-либо прогресса в направлении закрытия резонансных дел на круглом столе сообщили компании "Пожмашина", Arricano Real Estate PLC и X-парк. О коррупционном давлении со стороны работников Нацполиции заявила киевская сеть кафе "Тихое место".

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