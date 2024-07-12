Платформе X Илона Маска грозит крупный штраф в ЕС из-за синей галочки

ЕС угрожает X Илона Маска штрафом в 6 процентов от оборота платформы из-за ряда проблем с прозрачностью в социальной сети, в том числе из-за того, что компания позволила людям приобрести "галочку".

Об этом сообщает газета Financial Times.

Европейская комиссия заявила, что X "нарушила" знаковый для блока Закон о цифровых услугах, который вступил в силу в этом году и был разработан для лучшего контроля за контентом в Интернете.

В предварительных выводах расследования ЕС заявил, что решение, принятое после поглощения компании Илона Маска за 44 миллиарда долларов два года назад, позволить любому платить за получение синей галочки, приведет к обману миллионов пользователей.

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"Поскольку любой может подписаться на получение такого "проверенного" статуса, это негативно влияет на способность пользователей принимать свободные и обоснованные решения относительно подлинности учетных записей и контента, с которым они взаимодействуют", - заявили регуляторы в Брюсселе.

X может защитить себя, но если выводы ЕС подтвердятся, компании грозят штрафы в размере до 6 процентов от ее общего мирового оборота.

Брюссель добавил, что практика X не соответствует требованиям DSA в ряде сфер, таких как запрет использования "темных схем" - обманчивых методов, используемых для манипулирования поведением пользователей, а также прозрачность рекламы и предоставление надлежащего доступа к данным для исследователей.

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"Когда-то синие галочки означали надежные источники информации. Теперь, когда речь идет о X, мы предварительно считаем, что они обманывают пользователей и нарушают DSA. Сейчас X имеет право на защиту, но если наше мнение подтвердится, мы наложим штрафы и потребуем значительных изменений", - сказал Тьерри Бретон, комиссар Франции по вопросам внутреннего рынка.

Напомним:

Платформа X Илона Маска пострадала от замедления темпа роста количества пользователей.

Экономическая правда.