На табачной фабрике во время обысков напали на сотрудников полиции и БЭБ

Вечером 11 июля в г. Винники Львовской области на территории табачной фабрики во время проведения следственных действий детективами Бюро экономической безопасности группа неизвестных лиц агрессивно препятствовала правоохранителям при исполнении ими служебных обязанностей.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

В частности, около 50 человек спортивной внешности вместе с представителями фабрики силой вытесняли сотрудников патрульной полиции и БЭБ с территории фабрики и не допускали в помещение для проведения обыска.

"В то же время часть из них незаконно выносила с места проведения обыска продукцию и загружала ее в автомобиль", - говорится в сообщении.

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В БЭБ отметили, что в дальнейшем они пытались вывезти табачные изделия с территории, несмотря на то, что они на этот момент были изъяты в соответствии с протоколом осмотра.

Требование патрульных полицейских прекратить незаконные действия было проигнорировано, а их служебное авто заблокировано. После этого неустановленные лица начали прыгать по нему и совершать другие хулиганские действия, применять силу к правоохранителям. Двое патрульных получили телесные повреждения. Сейчас они находятся в больнице.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

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"В то же время сообщаем, что следственные действия на территории фабрики проводятся в установленном Законом порядке, в рамках уголовного производства по решению суда и с соблюдением требований Уголовно-процессуального кодекса Украины", - добавили в БЭБ.

Сейчас представители фабрики и другие лица продолжают препятствовать правоохранителям в проведении следственных действий и игнорируют требования постановления следственного судьи на проведение обыска на складских и производственных помещениях.

Частная армия теневиков воюет с полицией за свое право воровать.

"Считаю, что здесь не только речь должна идти об уголовной ответственности, но и о санкциях на владельцев и руководителей табачной организованной преступной группировки", - так прокомментировал нападение на сотрудников полиции глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

В то же время, пресс-служба Винниковской табачной фабрики заявляет, что обыски БЭБ и полиции являются безосновательными, а правоохранители 60 дней блокируют работу предприятия.

Напомним:

14 мая проведены обыски у отечественных производителей табака, в отношении которых есть подтвержденные сведения об их нелегальной деятельности.

Детективы БЭБ проводили 24 одновременных обыска на производствах и в складских помещениях четырех производителей сигарет, которые подозреваются в незаконном изготовлении табачной продукции. В частности в производстве сигарет по форме 2 и их дальнейшей реализации в Украине и странах ЕС.