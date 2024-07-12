Благотворительные и общественные организации в Украине массово не подают финансовую отчетность

76% благотворительных организаций (БО) и 87,5% общественных организаций (ОО) не подали свою финансовую отчетность за 2023 год. Но тренд улучшается по сравнению с прошлыми годами.

Об этом сообщает пресс-служба платформы открытых данных Опендатабот.

Отмечается, что 22 417 благотворительных организаций не подали в Госстат финотчетность за прошлый год. Это 76% от общего количества зарегистрированных благотворительных учреждений в Украине.

В сообщении также добавляют, что непредставление данных о финансах не является трендом военного времени. Такая тенденция продолжается уже несколько лет. Напротив, с начала полномасштабной войны ситуация даже улучшилась. Так, в 2021 году отчеты не подавали 94% БО, а в 2022 - 82,4% БО.

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Больше всего неподотчетных благотворительных учреждений на временно оккупированных и прифронтовых регионах: на Луганщине (98% не отчитываются), Донецкой области (89%), Херсонщине (87%). Вероятно, это связано с трудностями в работе из-за боевых действий.

Антилидерами стали также Николаевщина (77%), Запорожская область (76%) и Одесская область (75%).

Сообщается, что чаще всего от отчетности уклоняются фонды, оказывающие социальную помощь - 87%, занимающиеся образованием - 6,8% и общественные организации (ОО) - 4,3%.

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К слову, среди ОО тенденция к отказу от отчетности еще заметнее. В прошлом году отчеты не подало 87,5% от всех зарегистрированных ОО, а в 2022 и 2021 годах таких организаций было еще больше - 90,8% и 96,5% соответственно.

"С начала полномасштабной войны государство не штрафует компании за несвоевременное представление финансовой отчетности - в том числе и благотворительные и общественные организации. Некоторые организации пользуются этой возможностью и не отчитываются о своих финансах", - комментирует адвокат, арбитражный управляющий, юридический инженер Опендатабота Денис Попов.

Экономическая правда