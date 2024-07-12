Apple испытывает нехватку эксклюзивных приложений для своей гарнитуры Vision Pro

Apple пытается привлечь свежий контент для своей инновационной гарнитуры Vision Pro, ведь доступна лишь небольшая часть приложений по сравнению с количеством для iPhone и iPad.

Об этом сообщает газета Financial Times.

Отсутствие "программы-убийцы", которая бы поощряла клиентов платить более 3500 долларов за непроверенный новый продукт, считается проблемой для Apple, поскольку Vision Pro появится в продаже в Европе в пятницу.

Недавно Apple заявила, что для ее устройства с "пространственными вычислениями" доступно "более 2 000" приложений, спустя пять месяцев после его дебюта в США. Это по сравнению с более чем 20 000 приложений для iPad, которые были созданы к середине 2010 года, через несколько месяцев после того, как планшет появился в продаже, и около 10 000 приложений для iPhone к концу 2008 года, когда был запущен App Store.

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"Общая траектория запуска Vision Pro в феврале этого года была намного медленнее, чем многие надеялись", - сказал Джордж Джижиашвили, аналитик компании Omdia, занимающейся отслеживанием рынка.

"Реальность такова, что большинство времени и денег разработчиков будут посвящены платформам с миллиардами пользователей, а не десятками или сотнями тысяч".

В Apple считают, что устройство изменит то, как миллионы людей работают и развлекаются. Гарнитура балансирует между виртуальной реальностью, в которой пользователь погружается в цифровой мир, и версией "дополненной реальности", которая накладывает изображение на реальное окружение.

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Omdia прогнозирует, что в этом году Apple продаст 350 000 Vision Pro. Она прогнозирует увеличение до 750 000 в следующем году и 1,7 млн в 2026 году, но эти цифры намного ниже, чем у iPad, который продал почти 20 млн единиц за первый год своего существования.

Экономическая правда.