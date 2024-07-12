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Гривна продолжает "прощупывать дно": доллар и евро ощутимо подорожали

Пятница, 12 июля 2024, 10:17 - Артур Крыжный

Нацбанк Украины установил на пятницу, 12 июля, официальный курс гривны на уровне 40,88 грн за доллар, что на 17 копеек больше, чем в четверг, что обновило новый исторический минимум.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 40,88 грн, евро - 44,38 грн (на 11 июля доллар - 40,71 грн, евро - 44,07 грн).

На 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,05 - 41,15 грн.

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На это же время "черный" курс евро составлял 44,60 - 44,80 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

  • Доллар США - 40,7 - 41,20 грн (курс на 11 июля - 40,60- 41,1 грн);
  • Евро - 44,10 - 44,80 грн (курс на 11 июля - 44,00 - 44,6 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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  • Приватбанк - 40,55 - 41,15 грн;
  • Укрсиббанк - 40,45 - 41,05 грн;
  • ПУМБ - 40,50 - 40,99 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,152 грн за доллар, monobank - 41,120 грн.

Экономическая правда.

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