Цены на нефть выросли на признаках ослабления инфляции в США

Цены на нефть выросли в пятницу на фоне признаков ослабления инфляционного давления в США, крупнейшем потребителе нефти в мире, хотя контракты готовились к недельному падению.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 33 цента, или на 0,4%, до 85,73 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 46 центов, или на 0,6%, до 83,08 доллара за баррель.

Оба контракта выросли за предыдущие две сессии, но все еще были готовы к недельному снижению.

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Фьючерсы на нефть марки Brent должны были упасть примерно на 1% за неделю после четырех недель роста.

Фьючерсы на нефть WTI были в целом стабильными на недельном уровне, снизившись на 0,1%.

Доверие инвесторов укрепилось после того, как в четверг вышли данные, что потребительские цены в США снизились в июне, что дало надежду на то, что Федеральная резервная система скоро снизит процентную ставку. Ожидается, что снижение ставок ускорит экономический рост, что будет способствовать увеличению потребления топлива.

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Экономическая правда.