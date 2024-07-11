Одна провинция Аргентины выпустила собственную валюту, из-за конфликта с властями

фото: уряд Ла-Ріоха

Из-за конфликта с правительством Хавьера Милеи провинция Ла-Риоха в Аргентине прибегла к выпуску собственной квазивалюты.

Об этом сообщает MercoPress.

Отмечается, что Аргентинская провинция Ла-Риоха с июля 2024 года ввела в обращение собственную квазивалюту, призванную стимулировать местную финансовую систему, оживить экономику и потребление.

Деньги провинции Ла-Риоха, которые официально называются облигациями списания долга, более известны как чачо. Стоимость одного чачо равна стоимости одного аргентинского песо. По состоянию на 11 июля 1 аргентинский песо равен 0.044 грн.

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Новая валюта аргентинской провинции чачо названы в честь генерала Анхеля Висенте Пеньялосы (1798-1863), известного как Эль Чачо, который возглавил восстание против правительства в Буэнос-Айресе.

Чачо будут использовать для выплаты 30% заработной платы государственным управленцам региона и для покрытия других расходов провинции. В 2001 году Ла-Риоха уже использовала такой же механизм для борьбы с дефицитом песо.

Законодательный орган провинции одобрил новый выпуск чачо в январе 2024 года. На этот раз провинция выпускает чачо на сумму 15 млрд аргентинских песо из-за конфликта с центральным правительством по экономии государственных расходов.

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Сообщается, что чачо будут принимать магазины, участвующие в программе, и компании, которые предоставляют коммунальные услуги.

"Только подумайте: во время предвыборной кампании меня считали сумасшедшим, когда я предлагал систему со свободной валютной конкуренцией, а теперь они это продвигают", - сказал президент Хавьер Милей, когда провинция впервые объявила об инициативе.

Напомним:

Дружественные к бизнесу реформы были приняты в аргентинском конгрессе и вместе с этим законодатели восстановили ранее отмененный налог на прибыль.

В мае в Аргентине отчитались о профиците бюджета в размере 2,57 миллиарда долларов, что является крупнейшим за правление президента-либертарианца Хавьера Милея.