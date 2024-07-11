В Украине начал действовать запрет продажи обычных и е-сигарет с ароматизаторами

От 11 июля 2024 года с полок магазинов должны исчезнуть ароматизированные сигареты, табак для самокруток, электронные сигареты и жидкости к ним.

Об этом сообщает Центр гражданского представительства "Жизнь".

Отмечается, что этого требует закон №1978-XI, который вступил в силу еще год назад.

"Закон дал время на реализацию остатков табачных и никотиновых изделий, введенных в обращение до вступления в силу соответствующих положений, но не дольше двенадцати месяцев со дня вступления в силу этого закона. Этот срок истек, и с сегодняшнего дня указанные запреты полностью вступили в силу", - пишет Центр.

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Так, все упаковки табачных изделий для курения должны быть с обновленными медицинскими предупреждениями: на 65% площади наибольшей стороны пачки должно быть размещено изображение болезней, вызванных курением, и текст, который предостерегает о вреде и последствиях курения.

Отмечается, что год назад вступили в силу статьи 10 та 10-1 Закона № 1978-IX, которые отныне предусматривают запрет продажи сигарет, табака для самокруток, жидкостей к электронным сигаретам с ароматизированными добавками. Кроме того, было установлено:

запрет ряда добавок (например, витамины) к табачным изделиям и е-сигарет, которые могли вводить потребителей в заблуждение относительно последствий употребления этих изделий;

требования к составу жидкостей для е-сигарет;

требования по отчетности производителей и дистрибьюторов табачных изделий и е-сигарет.

Так, до 11 июля 2024 года была разрешена реализация произведенных или импортированных указанных изделий, введенных в обращение до вступления в силу закона.

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Экономическая правда.