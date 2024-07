Бывший стартап Google получил 40 миллионов долларов на удаление CO2 из атмосферы

280 Earth, стартап, созданный компанией Alphabet, заключил сделки на сумму 40 миллионов долларов США для извлечения углекислого газа из атмосферы на новом объекте в Орегоне.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Эти соглашения, заключенные при содействии коалиции Frontier, будут финансировать удаление 61 600 тонн парниковых газов с 2024 по 2030 год. Frontier - это совместный проект Alphabet, Meta Platforms Inc., Shopify Inc. и Stripe Inc., целью которого является финансирование технологий удаления углерода, включая прямой захват углекислого газа из воздуха.

Система, разработанная 280 Earth, может использовать отработанное тепло от центра обработки данных для повышения своей эффективности, одновременно снижая затраты на охлаждение центра. Углекислый газ постоянно извлекается из воздуха с помощью сорбента, в отличие от конкурирующих технологий, которые удаляют CO2 партиями.

Экономическая правда.