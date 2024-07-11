С 11 июля действуют изменения по повышению инвестпривлекательности и поддержанию обороны - НБУ 

Для повышения инвестиционной привлекательности и поддержания обороноспособности Украины Национальный банк Украины 10 июля принял ряд решений.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Изменения начнут действовать с 11 июля 2024 года.

Согласно сообщению, во-первых, актуализированы валютные ограничения, что, в том числе, будет способствовать привлечению частного капитала.

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Украинский бизнес сможет, в частности:

возмещать нерезидентам расходы, понесенные из-за их участия в предоставлении внешнего кредита украинскому заемщику. Условие для проведения такой операции - гарантом, поручителем или страховщиком внешнего кредита должно быть иностранное экспортно-кредитное агентство или иностранное государство либо же гарантом или поручителем по такому обязательству является международная финансовая организация (МФО);

переказувати средства в пользу иностранных компаний, в состав акционеров которых входит иностранное государство, для уплаты страховых платежей по договорам, предусматривающим покрытие военных рисков на территории Украины. Это будет важным сигналом для инвесторов и доноров о возможности уменьшить свои инвестиционные риски в Украине.

"Во-вторых, для поддержки волонтерского сообщества расширяется перечень товаров оборонного назначения, которые могут покупать за рубежом физические лица-волонтеры. Добавлены, в частности, комплектующие для БПЛА, термоодеяла и термогрелки", - говорится в сообщении.

Также нерезиденты на территории Украины отныне смогут делать благотворительные взносы не только в иностранной валюте, но и в гривне. Соответствующие переводы можно осуществлять как на счета государственных органов, так и благотворительных фондов.

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В-третьих, как отметили в НБУ, внесены уточняющие изменения для поддержки населения и бизнеса, в частности:

фізичні лица могут возвращать социальные выплаты, полученные в иностранном государстве. Благодаря этим изменениям украинцы смогут выполнять обязательства перед полномочными органами иностранных государств;

бізнес может платить сборы за действия, связанные с охраной прав на объекты права интеллектуальной собственности, включая оплату услуг, предоставляемых патентными ведомствами других стран, и услуг патентных поверенных за рубежом.

Напомним:

Национальный банк Украины (НБУ) увеличил сроки возврата валютной выручки для аграрной продукции с 90 до 120 дней.

Экономическая правда