В августе Украина должна заплатить $210 миллионов владельцам ВВП-варрантов: кредиторы озадачены молчанием Минфина

Владельцы украинских еврооблигаций выражают все большее недовольство процессом реструктуризации государственного долга Украины. В частности, их озадачивает отсутствие понимания относительно дальнейшей судьбы ВВП-варрантов.

Об этом сообщает портал Reorg, специализирующийся на предоставлении кредиторской и финансовой информации.

Так, собеседники портала среди частных кредиторов Украины выразили недовольство тем, что Украина ведет переговоры о реструктуризации долгов настолько близко к 1 августа, когда должна осуществить первый платеж по одному из выпусков евробондов. Более того, их озадачивает молчание украинского Министерства финансов относительно будущего ВВП-варрантов, общая номинальная стоимость которых составляет 3,2 млрд долл.

1 августа, кроме платежа по евробондам с погашением в 2026 году, Украина должна заплатить держателям ВВП-варрантов около 210 млн долл. Этот платеж включает сумму, которую Украина должна была выплатить по варрантам по итогам 2021 года (такой платеж должен был состояться в мае 2023 года) и 5-процентную комиссию держателям ВВП-варрантов за то, что они согласились на 2-летнюю паузу в обслуживании этого инструмента.

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В отличие от еврооблигаций, реструктуризировать ВВП-варранты Украине будет значительно сложнее. Для того, чтобы внести существенные изменения в условия их обращения необходимо заручиться поддержкой 75% владельцев варрантов, в то время как для евробондов достаточно согласия владельцев 66,6% всех выпусков бондов и более 50% по каждому из 13 выпусков отдельно.

Украинский Минфин и ключевые кредиторы Украины (в частности МВФ) сообщили о необходимости включить ВВП-варранты в переговоры по реструктуризации долга во время звонка, который состоялся 1 июля. Перед этим Украина и кредитный комитет держателей еврооблигаций уже успели провести раунд переговоров, которые не включали обсуждение дальнейшей судьбы варрантов.

По данным собеседников ЭП в Министерстве финансов, следующая выплата по ВВП-варрантам состоится в мае 2025 года и составит более 700 млн долл.

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Размер выплат по ВВП-варрантам зависит от роста украинской экономики в базовом году. Выплата, которая состоится в 2025 году будет касаться базового 2023 года. Тогда украинская экономика выросла на 5,3% - прежде всего из-за низкой базы сравнения с 2022 годом полномасштабного вторжения.

В условиях восстановления экономики темпы роста ВВП Украины могут превышать 4-5% в год, что автоматически существенно увеличит размеры выплат по ВВП-варрантам. Такие выплаты Украине придется осуществлять до 2042 года.

Во время переговоров о реструктуризации еврооблигаций украинская сторона пыталась продвинуть тезис, что дефолт по ВВП-варрантам не повлечет кросс-дефолт по евробондам. Пока что это предложение держатели евробондов не согласовали, как и сам финальный план реструктуризации внешнего коммерческого долга Украины на сумму более 20 млрд долларов.

Подробнее о ходе переговоров о реструктуризации долга читайте в публикации: Украина на грани дефолта. Сможет ли правительство реструктуризировать долги