Протезный завод в Днепре не смогли приватизировать с первого раза, цену уменьшили вдвое 

На аукцион по продаже потенциально самого дорогого протезного завода не нашлось желающих, Фонд госимущества не смог продать Днепропротез с первой попытки и снизил цену вдвое.

Об этом сообщается на сайте Prozorro.Продажи, передает LIGA.net.

Стартовая цена лота составляла - 114,87 млн грн, что делало завод потенциально самым дорогим среди протезных заводов, которые продает государство.

Теперь Фонд государственного имущества во второй раз выставил на приватизацию единый имущественный комплекс Днепропетровского экспериментального протезно-ортопедического предприятия (ДЭПОП).

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Новая дата торгов - 18 июля. И цена на предприятие упала со 114 млн грн до 57,4 млн грн без НДС.

ГЭПОП расположено на проспекте Хмельницкого в Днепре, имеет помещения в Запорожье (улица Грищенко, бывшая Волгоградская) и Кривом Роге (Центральный проспект, бывшая Лермонтова).

Протезный завод имеет хорошее финансовое состояние: он приносит прибыль (2,5 млн грн за 2023 год, 1,15 млн грн за первый квартал 2024-го), не имеет просроченной кредиторской задолженности.

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Потенциальный инвестор обязан сохранить профиль деятельности предприятия в течение не менее десяти лет и не имеет права увольнять работников в течение шести месяцев после перехода права собственности.

Напомним:

23 июля пройдет онлайн-аукцион по приватизации Единого имущественного комплекса государственного предприятия Научно-исследовательского института "Буран".

Экономическая правда