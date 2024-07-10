В Украине утвердили условия для страхования сахарной свеклы 

В Минагрополитики утвердили стандартизированный страховой продукт для страхования сахарной свеклы.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Как сообщили в пресс-службе, вступил в действие приказ Минагрополитики № 1426 "О стандартизированном страховом продукте для страхования будущего урожая сахарной свеклы с государственной поддержкой от сельскохозяйственных страховых рисков".

"Страховой продукт разработан совместно со страховыми компаниями и сельскохозяйственными товаропроизводителями. Он может быть использован участниками страхового рынка для страхования сахарной свеклы", - рассказали в министерстве.

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Напомним:

Это уже четвертый стандартизированный страховой продукт, который разработан Минагрополитики. Предыдущие страховые продукты: озимые зерновые на период перезимовки, озимые зерновые на весь период выращивания и озимые и яровые зерновые на весенне-летний период выращивания.

Экономическая правда

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