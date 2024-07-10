Украинцы перестали ходить в автосалоны: падение продаж авто связывают с усилением мобилизации  

Украинцы в мае прекратили посещать автосалоны - продажи стремительно упали.

Об этом пишет "Финансовый клуб" со ссылкой на рассказы финансистов во время круглого стола "Роль кредитования и лизинга в развитии рынка автопродаж"

"После вступления в силу нового закона о мобилизации, начиная с мая, люди перестали ходить в автосалоны. Есть дилерская сеть, у которой есть автосалон возле блокпоста, то там вообще людей нет. Они просят, чтобы автомобили им привозили. То есть менеджер салона садится в автомобиль и везет его к клиенту", - рассказал директор по продажам автолизинга "ОТП Лизинг" Андрей Андрощук.

Это спровоцировало существенное падение продаж.

Реклама:

"И падение по разным брендам - от 30% до 50% продаж. Вопрос не в том, есть или нет кредитного ресурса, какова его стоимость. Это не имеет значения, если нет клиента в автосалоне. У нас тоже по розничному направлению падение где-то на 30% за месяц", - отметил Андрей Андрощук.

По его словам, если люди выжидают, возможно восстановление продаж. "Еще месяц - два мы будем наблюдать это падение и потом поймем, это тренд или будет откат", - отметил он.

Руководитель развития автомобильного кредитования западного региона ОТП Банка Назар Янкив наблюдает аналогичную динамику.

Реклама:

"С начала года динамика росла до середины апреля. Но сейчас на рынке продажи автомобилей, начиная с мая, происходит спад спроса. Закон о мобилизации - это штопор в нашей деятельности, и мы не понимаем, как оно будет в дальнейшем. Дилеры и импортеры говорят, что вопрос очень неоднозначный, и многие откладывают и ставят на паузу", - сказал Назар Янкив.

Напомним:

За половину 2024 года взыскали больше штрафов по сравнению с 2023 годом, когда взыскали 10 337 штрафов за нарушение правил воинского учета.

Экономическая правда