ВАКС заочно арестовал Жеваго по делу о взятке главе Верховного Суда

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10 июля 2024 года следственный судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей владельцу группы "Финансы и кредит" Константину Жеваго, подозреваемому в предоставлении неправомерной выгоды председателю и судьям Верховного Суда.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

Как говорится в сообщении, после задержания подозреваемого и доставки к месту проведения досудебного расследования следственный судья решит вопрос о применении этой меры пресечения.

В САП также добавили, что на момент совершения преступления и в настоящее время Жеваго находится на территории Французской Республики.

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Напомним:

Как сообщалось, 16 мая НАБУ и САП заявили о разоблачении схемы получения взятки руководством и судьями Верховного Суда. Правоохранители задержали тогда действующего председателя суда Всеволода Князева и изъяли $2,7 млн. Позже САП сообщили о подозрении ему и его сообщнику - адвокату.

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Дело, за решение по которому председатель Верховного Суда получил взятку, связано со структурами бизнесмена Константина Жеваго. По данным следствия, Жеваго причастен к организации передачи взятки.

По данным следствия, Жеваго причастен к организации передачи взятки.

В САП также сообщали, что к передаче взятки привлекли адвокатское объединение, которое фактически использовалось для прикрытия "бэк офиса", который позволял влиять на решения Верховного Суда и другого судов.

Речь идет о решении, которым 19 апреля Большая палата Верховного Суда отменила постановление Северного апелляционного хозсуда о признании недействительным договора от 2002 года о купле-продаже 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината (ПГОК) Ferrexpo и передаче их бывшим акционерам предприятия, которые входили в группу VS Energy.

В 2005 году четыре компании-продавца уже обращались в суд с иском о признании недействительным договора купли-продажи и проведения допэмиссий. Однако Высший хозяйственный суд Украины в феврале 2015 года стал на сторону нынешних владельцев ПГОКа в корпоративном споре, который длился около 10 лет.

В мае ГБР сообщило новое подозрение миллиардеру Константину Жеваго и его трем сообщникам по делу вывода 519 млн грн из банка "Финансы и Кредит".

17 сентября 2015 года Нацбанк признал банк "Финансы и Кредит" неплатежеспособным. Ликвидируемый банк закончил 2015 год с убытком 21,05 млрд гривен.

Экономическая правда