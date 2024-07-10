Гривна упала до нового исторического минимума: Нацбанк обновил курс доллара и евро
Нацбанк Украины установил на среду, 10 июля, официальный курс гривны на уровне 40,76 грн за доллар, что на 6 копеек больше, чем во вторник. Это новый исторический минимум, предыдущий был зафиксирован 4 июля, когда курс гривны опустился до 40,75 грн/$.
Об этом говорится в данных minfin.com.ua.
Официальный курс доллара установили на уровне 40,76 грн, евро - 44,08 грн (на 9 июля доллар - 40,70 грн, евро - 44,07 грн).
На 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 40,87 - 40,97 грн.
На это же время "черный" курс евро составлял 44,32 - 44,49 грн.
Средние курсы валют в кассах банков были такими:
- Доллар США - 40,6 - 41,05 грн (курс на 9 июля - 40,60- 41,05 грн);
- Евро - 43,87 - 44,50 грн (курс на 9 июля - 43,85 - 44,5 грн).
В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:
- Приватбанк - 40,40 - 41,00 грн;
- Укрсиббанк - 40,40 - 41,00 грн;
- ПУМБ - 40,50 - 40,99 грн.
Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 40,984 грн за доллар, monobank - 40,970 грн.
Экономическая правда.