Нефть теряет в цене четвертый день подряд: при чем тут Газа и Китай

Цены на нефть упали после того, как инфляция в Китае оказалась слабее, чем ожидалось, и трейдеры оценивали растущую вероятность заключения соглашения о прекращении огня в Газе.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 27 центов, или на 0,3%, до 84,39 доллара за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 20 центов, или на 0,25%, до 81,21 доллара за баррель.

Оба контракта потеряли около 3% за предыдущие три сессии на признаках того, что энергетическая отрасль Техаса относительно не пострадала от урагана "Берилл", который обрушился на регион.

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Во вторник нефтяные и газовые компании возобновили некоторые операции. Некоторые порты вновь открылись, а большинство производителей и предприятий наращивают объемы производства, хотя некоторые объекты получили повреждения, а электроснабжение еще не было полностью восстановлено.

"Ожидания ослабления напряженности на Ближнем Востоке и более слабые, чем ожидалось, данные по индексу потребительских цен в Китае за июнь оказали давление на цены на нефть сегодня", - сказала независимый рыночный аналитик Тина Тенг

Потребительские цены во второй по величине экономике мира росли пятый месяц в июне, но не оправдали ожиданий, в то время как дефляция цен производителей сохранилась.

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На Ближнем Востоке переговоры о прекращении огня в войне в секторе Газа возобновятся в Дохе, в которых примут участие главы спецслужб Египта, Соединенных Штатов и Израиля.

Экономическая правда.