USAID предоставит деньги на страхование от военных рисков малых и средних предприятий

Проект USAID начал принимать грантовые заявки от финансовых посредников, которые заинтересованы в развитии инструментов страхования от военных рисков для микро-, малых и средних предприятий.

Об этом говорится в релизе проекта, пишет Forbes Ukraine.

Так, предоставленные гранты будут использоваться для снижения стоимости страховых продуктов для конечных страхователей. Целью программы является развитие страхового рынка Украины и повышение устойчивости к военным рискам с помощью новейших страховых продуктов.

Ожидается, что благодаря им предприятия смогут снизить риски при реализации инвестиционных проектов. В первую очередь речь идет о рисках, связанных с потерей или повреждением имущества в результате агрессии со стороны России. Также это может помочь предпиятиям привлекать дополнительное финансирование, создавать новые рабочие места и наращивать объемы продаж.

Реклама:

К участию в программе приглашают юридически зарегистрированные в Украине финансовые учреждения, которые имеют достаточные финансовые и операционные ресурсы для содействия развитию страхования ММСП от военных рисков.

Ожидается, что грантовые проекты будут реализованы в течение следующих 1-2 лет. Конечный срок подачи заявок на получение грантов - 15 июля.

Экономическая правда.

Реклама: