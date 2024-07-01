Украина обеспечила агропродукцией 8 миллионов человек в Африке и Азии

С момента начала программы "Grain From Ukraine" Украина направила 221 тысячу тонн сельскохозяйственной продукции в 10 стран Африки и Азии.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

"С момента начала инициативы Grain From Ukraine осенью 2022 года, мы направили 221,41 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции, включая 195 тысяч тонн пшеницы, 22,2 тысячи тонн пшеничной муки и 4,1 тыс. тонн колотого гороха, в 10 стран Африки и Азии. Это помогло обеспечить продовольственную безопасность для 8 миллионов человек", - сообщил Ермак.

Он отметил, что часть украинского продовольствия выкупают государства-участники проекта.

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"Это win-win стратегия: наши международные партнеры поддерживают украинскую экономику и одновременно улучшают продовольственную ситуацию в мире", - отметил руководитель Офиса Президента.

По информации Ермака, в первой половине 2024 года уже доставлены партии пшеничной муки в Судан, пшеницы в Нигерию, колотого гороха в Мавританию, Джибути, Мозамбик и Демократическую Республику Конго. Сейчас часть гуманитарных грузов направляется в Малави и другие государства-реципиенты.

Кроме того, Украина планирует расширить программу на другие регионы мира. Уже обсуждаются возможные поставки в Гаити, Чад, Камерун, Танзанию, Джибути и другие страны, сообщил Ермак.

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Напомним:

Турция, Румыния и Болгария начали совместные противоминные операции в Черном море с целью повышения безопасности судоходства, в частности, для украинского экспорта зерна.

Экономическая правда.