Глобальные морские перевозки выросли больше всего с 2010 года

Из-за атак на суда в Красном море показатель мирового морского транспорта направляется к самому большому годовому скачку с 2010 года.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что судоходная активность, измеряемая в тонномилях, демонстрирует второй по величине ежегодный рост в истории вследствие геополитических потрясений на Ближнем Востоке и в Европе.

Этот показатель, который умножает объем перевозимого груза на расстояние, которое он прошел, увеличится на 5,1% по сравнению с 2023 годом, или на 3,2 трлн тонномиль.

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Такой рост происходит из-за того, что судам приходится менять свои привычные маршруты, которые пролегают тысячи миль вокруг Африканского рога, чтобы избежать Красного моря и Аденского залива, где йеменские повстанцы-хуситы атакуют корабли.

Увеличение расстояний, вероятно, будет плохой новостью для глобальных усилий по сокращению выбросов углерода.

В то же время "обнадеживающее начало года" с точки зрения объемов торговли является одной из причин роста количества тонномиль, что свидетельствует о том, что рост связан не только с более длинными путешествиями.

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Влияние перебоев в Красном море на тонномыли наиболее остро ощущается в контейнерных перевозках, поскольку около 690 судов сейчас плавают вокруг мыса Доброй Надежды.

Ожидается, что средний объем морских торговых перевозок в этом году вырастет на 2,8% по сравнению с 1,8% годом ранее.

Напомним:

Пробки в контейнерном порту Сингапура являются худшими со времен COVID-19, из-за изменения маршрутов многих судов в связи с опасностью в Красном море.

По словам генерального директора второй по величине контейнерной группы в мире, перебои в мировой торговле из-за невозможности судов использовать Красное море или Суэцкий канал для перевозок между Азией и Европой могут продлиться до следующего года.