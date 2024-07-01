В "Укрпочте" объяснили, почему повысили тарифы с 1 июля

"Укрпочта" повысила стоимость услуг на отправления по Украине.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты".

Согласно сообщению, "Укрпочта" упрощает начисление тарифов для отправлений до 2 кг. Согласно тарифу "Стандарт" для отправлений до 2 кг по области она составит 40 грн, по Украине - 45 грн. А для тарифа "Экспресс" - 45 и 60 грн соответственно.

Согласно обновленным тарифам стоимость отправлений "Укрпочта Стандарт" увеличится в среднем на 5-9 грн. Тарифы "Укрпочта. Экспресс" по области и в пределах Украины изменятся в среднем на сумму до 10 грн в зависимости от веса отправления. Например, доставка посылки весом от 5 до 10 кг теперь будет стоить 85 грн по сравнению с предыдущими 75 грн - до пересмотра тарифов.

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Тарифы на пересылку письменной корреспонденции, услуг "Укрпочта. Документ" и международных отправлений не изменятся.

В "Укрпочте" объяснили, что ключевые причины повышения тарифов - это рост цен на электроэнергию, топливо и коммунальные услуги, инфляция, а также значительные разрушения инфраструктуры в результате российских обстрелов и необходимость ее восстановления.

Обновленные тарифы также содержат расходы на реализацию мероприятий для обеспечения непрерывной работы в условиях отсутствия электроэнергии, в частности на прифронтовых территориях, для того, чтобы пенсии, социальные выплаты, посылки, лекарства и письма доставлялись везде при любых условиях.

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Напомним:

С начала полномасштабной войны и в результате оккупации Укрпочта потеряла активов и понесла убытки на общую сумму около 2,5 млрд гривен.

Более 2 000 отделений и других объектов недвижимого имущества национального почтового оператора разрушены, повреждены в результате постоянных обстрелов или потеряны из-за оккупации.

Экономическая правда