Крупнейшая инвесткомпания мира приобретает поставщика баз данных частного капитала

BlackRock приобретает поставщика баз данных частного капитала Preqin за 3,2 миллиарда долларов, поскольку крупнейший в мире менеджер по управлению капиталом ускоряет свой толчок к тому, чтобы стать основным игроком в альтернативных активах.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Приобретение позволит углубить способность BlackRock контролировать риски и анализировать данные на быстрорастущих рынках частных активов, а также расширяет технологические системы Aladdin.

"Мы видим, что данные становятся движущей силой индустрии в технологиях, формировании капитала, инвестировании и управлении рисками", - сказал Роб Голдштейн, операционный директор BlackRock.

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Частные рынки являются самой быстрорастущей частью управления активами, причем ожидается, что к концу десятилетия объем альтернативных активов достигнет почти 40 триллионов долларов, согласно заявлению BlackRock.

Это обуславливает растущий спрос инвесторов на соответствующие данные, а общий адресный рынок, как ожидается, достигнет 18 миллиардов долларов к 2030 году, по сравнению с 8 миллиардами долларов на сегодня.

Напомним:

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Группа иностранных держателей облигаций, включая BlackRock BLK и Pimco, планирует давить на Украину, чтобы возобновить выплаты процентов по долгу уже в следующем году.

Экономическая правда.