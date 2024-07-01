Крупнейшая инвесткомпания мира приобретает поставщика баз данных частного капитала
BlackRock приобретает поставщика баз данных частного капитала Preqin за 3,2 миллиарда долларов, поскольку крупнейший в мире менеджер по управлению капиталом ускоряет свой толчок к тому, чтобы стать основным игроком в альтернативных активах.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Приобретение позволит углубить способность BlackRock контролировать риски и анализировать данные на быстрорастущих рынках частных активов, а также расширяет технологические системы Aladdin.
"Мы видим, что данные становятся движущей силой индустрии в технологиях, формировании капитала, инвестировании и управлении рисками", - сказал Роб Голдштейн, операционный директор BlackRock.
Частные рынки являются самой быстрорастущей частью управления активами, причем ожидается, что к концу десятилетия объем альтернативных активов достигнет почти 40 триллионов долларов, согласно заявлению BlackRock.
Это обуславливает растущий спрос инвесторов на соответствующие данные, а общий адресный рынок, как ожидается, достигнет 18 миллиардов долларов к 2030 году, по сравнению с 8 миллиардами долларов на сегодня.
Напомним:
Группа иностранных держателей облигаций, включая BlackRock BLK и Pimco, планирует давить на Украину, чтобы возобновить выплаты процентов по долгу уже в следующем году.
Экономическая правда.