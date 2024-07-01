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"Головоломка 2" установила рекорд, быстрее всех собрав 1 миллиард долларов в прокате

Понедельник, 1 июля 2024, 15:05 - Алексей Артемчук

Мультфильм "Головоломка 2" установил новый рекорд кассовых сборов, став самым быстрым анимационным фильмом, собравшим в мировом прокате 1 млрд долл.

Об этом сообщает Forbes.

Анимационный сиквел "Головоломка 2" от Pixar превысил 100 млн долл на международных рынках в свою третью неделю в прокате. Превзойдя этим "Дюну: Часть 2" (711 млн долл.) и став самым кассовым открытием года.

Сообщается, что кроме рекорда самых быстрых сборов 1 млрд долл анимационным фильмом, выходные 29-30 июня, также сделали мультфильм "Головоломка 2" двенадцатым самым кассовым анимационным фильмом за всю историю. 

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К концу следующих выходных он подскочит на вершину чартов и превзойдет "Историю игрушек 4" с ее 1,073 млн долл сборов, став новым седьмым самым кассовым анимационным фильмом в истории. 

Прогнозируется, что "Головоломка 2" должна завершить свой путь где-то в первой шестерке. Сейчас "Головоломка 2" должен собрать не менее 1,22 млрд долл по самым скромным подсчетам, а возможно, и ближе к 1,25-1,3 млрд долл до конца своего проката.

Экономическая правда

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