Турция будет использовать искусственный интеллект для борьбы с неуплатой налогов
Турция стремится использовать искусственный интеллект для борьбы с уклонением от уплаты налогов.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
"Мы будем все больше внедрять алгоритмы и искусственный интеллект в аудиторских компаниях", - заявил в понедельник в телевизионном интервью BloombergHT министр финансов и казначейства Турции Мехмет Симсек.
По словам Симсека, передовые технологии могут помочь властям выявить правонарушения, поскольку более половины турецких компаний объявляют об откровенных убытках или "символических" прибылях.
Турция значительно отстает от 37 других стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития по количеству налогов, которые она собирает в процентах от своего экономического производства.
Министр выступает в защиту нового законопроекта, который предусматривает введение дополнительных налогов, поскольку, по его словам, это является критически важным для поддержания финансов страны в надлежащем состоянии после прошлогодних мощных землетрясений.
Экономическая правда.