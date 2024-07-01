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Турция будет использовать искусственный интеллект для борьбы с неуплатой налогов

Понедельник, 1 июля 2024, 14:49 - Артур Крыжный

Турция стремится использовать искусственный интеллект для борьбы с уклонением от уплаты налогов.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Мы будем все больше внедрять алгоритмы и искусственный интеллект в аудиторских компаниях", - заявил в понедельник в телевизионном интервью BloombergHT министр финансов и казначейства Турции Мехмет Симсек.

По словам Симсека, передовые технологии могут помочь властям выявить правонарушения, поскольку более половины турецких компаний объявляют об откровенных убытках или "символических" прибылях.

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Турция значительно отстает от 37 других стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития по количеству налогов, которые она собирает в процентах от своего экономического производства.

Министр выступает в защиту нового законопроекта, который предусматривает введение дополнительных налогов, поскольку, по его словам, это является критически важным для поддержания финансов страны в надлежащем состоянии после прошлогодних мощных землетрясений.

Экономическая правда.

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технології налоги
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