В Минприроды будут искать инвесторов для строительства мусороперерабатывающих заводов: надо 4-5 млрд евро

ГУ "Офис по привлечению и поддержке инвестиций" будет помогать Минприроды в поиске заинтересованных инвесторов для пилотных проектов по строительству мусороперерабатывающих заводов на Киевщине, Ивано-Франковщине и в Закарпатской области.

Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Как говорится в сообщении, учреждение будет работать с международными компаниями и организациями, распространять информацию об имеющихся проектах и подбирать актуальные предложения по запросу иностранных инвесторов.

"Еще до войны Президент Владимир Зеленский отмечал, что Украина будет создавать максимально комфортные условия для западных инвесторов. Тогда иностранным инвесторам был впервые предложен механизм "Инвест-няня". Сегодня этот инструмент имеет еще более важное значение - уже для восстановления страны.

Реклама:

Инвесторы могут на выгодных условиях профинансировать такие инфраструктурные проекты, как строительство заводов, терминалов, новых образовательных объектов, рекреационных зон. Государство со своей стороны оказывает всю необходимую поддержку", - отметил заместитель министра по вопросам европейской интеграции Евгений Федоренко.

По подсчетам министерства, для создания сети мусороперерабатывающих заводов Украине нужно более 4-5 млрд евро. Для выполнения Водной рамочной директивы и реализации всех запланированных мероприятий в ближайшие шесть лет - 8 миллиардов евро.

Экономическая правда

Реклама: