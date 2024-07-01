У Украины есть месяц, чтобы избежать дефолта - The Economist

Украина имеет месяц, чтобы договориться с кредиторами о реструктуризации долга и избежать дефолта.

Об этом сообщает издание The Economist.

В течение двух лет кредиторы Украины согласились приостановить выплаты по долгам. Однако мораторий на выплаты частным иностранным держателям облигаций заканчивается 1 августа.

Если Украина объявит дефолт, это может подорвать доверие инвесторов к обязательствам Запада и будет означать катастрофу для восстановления страны после войны.

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Украина предложила кредиторам соглашение, которое сокращает 60% от текущей стоимости долгов, но кредиторы считают, что 22% было бы разумнее. МВФ заинтересован в том, чтобы Украина договорилась о списании долгов, но сделка кажется маловероятной в отведенное время.

Украина отчаянно нуждается в финансовой помощи. Суммы, которые предоставляют союзники, впечатляют, но они поступают в виде оружия и целевых фондов, а не наличных денег. ЕС планирует предложить чуть больше, но все равно лишь $38 млрд в течение трех лет.

По данным МВФ, при условии радикальной реструктуризации, которую предложила Украина, а держатели облигаций - отклонили, страна сможет едва сводить концы с концами. В свою очередь, держатели облигаций ставят под сомнение, как фонд может быть таким уверенным, особенно учитывая то, что его анализ устарел на несколько месяцев.

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Если соглашения по реструктуризации не будет, у Украины есть два варианта: договориться о продлении моратория на выплаты по долгам или объявить дефолт.

Сдержанность частных инвесторов отражает не только финансовые перспективы Украины. При обычной реструктуризации кредиторы играют на экономических перспективах страны. Кредитование заемщика, находящегося в состоянии войны, также влечет за собой вторую ставку: на то, что он победит.

Многое зависит от степени поддержки Запада. Налогоплательщики могут устать отдавать миллиарды. Дональд Трамп, который скептически относился к выделенным суммам, выглядит все более вероятным, что вернется в Белый дом в ноябре, пишет издание.

Держатели облигаций также скептически относятся к планам долгосрочного восстановления Украины в случае победы. Хотя союзники и МВФ утверждают, что реструктуризация сейчас позволит Украине вернуться на финансовые рынки, как только закончится война и союзники простят долги, инвесторы не убеждены, что такой день когда-нибудь наступит.

Скорее, они считают, что реструктуризация будет первой из многих попыток союзников Украины переложить финансовое бремя войны и расходы на восстановление с правительства на частный сектор.

Напомним:

Украина в этом году требует еще 9,5 млрд долларов США для финансирования первоочередных потребностей восстановления. Это оборонная промышленность, энергетика, восстановление поврежденного жилья, сельское хозяйство, природные ресурсы, цифровые технологии и ИТ-сектор.

Министерство финансов Украины продолжает переговоры о реструктуризации с держателями еврооблигаций, в частности о частичном списании долга, в ближайшее время переговоры будут публичными.

Группа иностранных держателей облигаций, включая BlackRock BLK и Pimco, планирует давить на Украину, чтобы возобновить выплаты процентов по долгу уже в следующем году.

Экономическая правда.