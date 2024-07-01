Зарплаты некоторых IT-специалистов ощутимо выросли, но у других - не все так хорошо

dou

Медианная зарплата разработчиков выросла на $200 - до $3500, однако прежде всего благодаря росту зарплат Tech Lead.

Об этом говорится в исследовании Dou.

"Летом 2024 года заметно выросли зарплаты наиболее опытных разработчиков: +$325 у Architect и +$200 у Tech Lead. Это единственные категории разработчиков, чьи медианные зарплаты сейчас выше, чем до начала полномасштабного вторжения", - говорится в сообщении.

Однако, отмечается, что причины роста у них разные: зарплаты Tech Lead повысились в компаниях всех видов, а в Architect это обусловлено исключительно увеличением доли этих специалистов, работающих в продуктовых компаниях.

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Ощутимо уменьшились зарплаты в этом полугодии у Team Leads (-$175). В частности, в аутстаффинговых компаниях и стартапах (-$500 и - $560).

У сеньоров, джунов и интернов сохраняется тенденция к снижению медианных зарплат, хотя за последние полгода оно несущественное. Медианная зарплата мидлов осталась на уровне зимы 2024 года.

Согласно исследованию, заметно больше стали зарабатывать самые высокооплачиваемые сеньоры (с $5500 до $5700 в третьем квартиле), и поэтому увеличился разброс зарплат специалистов этого уровня.

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Продуктовые компании постепенно становятся самым привлекательным местом для разработчиков в Украине. За последние полгода медианная зарплата в этих компаниях выросла на $300, до $3800. В то же время в аутстаффинговых компаниях медианная зарплата снизилась на $115 за полгода.

Существеннее всего просели в зарплатах стартапы, на $138 за полгода. Наибольшее падение в зарплатах сеньоров (на $650) и лидов (на $400). Тем не менее, как и с аутстаффинговыми компаниями, опытным разработчикам уровня Senior+ стартапы все еще предлагают зарплаты выше среднерыночных.

Зарплаты в сервисных компаниях тоже имеют тенденцию к снижению. Наибольшее падение - в зарплатах мидлов (на $180 за полгода). По-прежнему медианные зарплаты специалистов всех уровней в сервисных компаниях ниже среднерыночных.

Экономическая правда.