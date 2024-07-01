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В Киеве из-за жары ограничили движение крупногабаритных грузовиков 

Понедельник, 1 июля 2024, 12:58 - Виктор Волокита

Первого июля в столице введены ограничения движения крупногабаритного грузового транспорта.

Об этом сообщила Патрульная полиция Киева.

Для сохранения дорожного покрытия грузовикам запрещено двигаться, когда температурные показатели воздуха более +28 градусов по Цельсию. Запрет касается транспорта фактической массой более 24 т и нагрузкой на ось более 7 т.

"Переждать жаркий период водители могут на площадках для временной стоянки в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса", - сообщили в полиции. 

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Напомним: 

С 27 июня по 1 июля с 10:00 до 22:00 в столице ограничивали движение тяжеловесного автотранспорта в связи с жарой.

Экономическая правда 

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Киев дороги
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