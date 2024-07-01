Бюджетная декларация 2025-2027: +340 млрд дополнительных налогов, восстановление Дорожного фонда

Бюджетная декларация на 2025-2027 гг., которая была одобрена правительством в пятницу 28 июня, предусматривает разработку дополнительного пакета мер по налогам, восстановление Дорожного фонда.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, ссылаясь на Бюджетную декларацию на 2025-2027 гг., которую он опубликовал у себя в телеграм канале.

"По налогам записана разработка дополнительного пакета мероприятий на 2025- 2027 годы в объеме около +340 млрд. грн ежегодно. Еще раз - каждый год плюс 340.

Хотят восстановить Дорожный фонд. Там сначала в 2025 будет 25% от него или 44 млрд грн, а затем 2026 и 2027 соответственно 50% и 75% или по 124 и 233 млрд грн.", - проинформировал народный депутат.

Реклама:

Он также отметил, что минимальная заработная плата в 2025 будет 8000 грн.

Железняк также проинформировал о некоторых показателях, в частности:

Курс гривны:

Реклама:

2025: 45 грн/долл

2026: 46,5 грн/долл

2027: 46,4 грн/долл

Расходы на безопасность и оборону:

2025: 2,2 трлн грн

2026: 1,6 трлн грн

2027: 1,5 трлн грн

Депутат также добавил, что по закону, Бюджетную декларацию на 2025-2027 гг. должны были подать в Раду еще месяц назад. Но перенесли из-за консультаций с донорами (поэтому и одобрили в день заседания МВФ).

Экономическая правда