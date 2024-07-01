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Бюджетная декларация 2025-2027: +340 млрд дополнительных налогов, восстановление Дорожного фонда

Понедельник, 1 июля 2024, 12:39 - Виктор Волокита

Бюджетная декларация на 2025-2027 гг., которая была одобрена правительством в пятницу 28 июня, предусматривает разработку дополнительного пакета мер по налогам, восстановление Дорожного фонда.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, ссылаясь на Бюджетную декларацию на 2025-2027 гг., которую он опубликовал у себя в телеграм канале. 

"По налогам записана разработка дополнительного пакета мероприятий на 2025- 2027 годы в объеме около +340 млрд. грн ежегодно. Еще раз - каждый год плюс 340.

Хотят восстановить Дорожный фонд. Там сначала в 2025 будет 25% от него или 44 млрд грн, а затем 2026 и 2027 соответственно 50% и 75% или по 124 и 233 млрд грн.", - проинформировал народный депутат. 

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Он также отметил, что минимальная заработная плата в 2025 будет 8000 грн.

Железняк также проинформировал о некоторых показателях, в частности:

Курс гривны:

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  • 2025: 45 грн/долл
  • 2026: 46,5 грн/долл
  • 2027: 46,4 грн/долл

Расходы на безопасность и оборону:

  • 2025: 2,2 трлн грн
  • 2026: 1,6 трлн грн 
  • 2027: 1,5 трлн грн

Депутат также добавил, что по закону, Бюджетную декларацию на 2025-2027 гг. должны были подать в Раду еще месяц назад. Но перенесли из-за консультаций с донорами (поэтому и одобрили в день заседания МВФ). 

Экономическая правда

бюджет правительство Кабмин налоги
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