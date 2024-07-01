Бюджетная декларация 2025-2027: +340 млрд дополнительных налогов, восстановление Дорожного фонда
Бюджетная декларация на 2025-2027 гг., которая была одобрена правительством в пятницу 28 июня, предусматривает разработку дополнительного пакета мер по налогам, восстановление Дорожного фонда.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, ссылаясь на Бюджетную декларацию на 2025-2027 гг., которую он опубликовал у себя в телеграм канале.
"По налогам записана разработка дополнительного пакета мероприятий на 2025- 2027 годы в объеме около +340 млрд. грн ежегодно. Еще раз - каждый год плюс 340.
Хотят восстановить Дорожный фонд. Там сначала в 2025 будет 25% от него или 44 млрд грн, а затем 2026 и 2027 соответственно 50% и 75% или по 124 и 233 млрд грн.", - проинформировал народный депутат.
Он также отметил, что минимальная заработная плата в 2025 будет 8000 грн.
Железняк также проинформировал о некоторых показателях, в частности:
Курс гривны:
- 2025: 45 грн/долл
- 2026: 46,5 грн/долл
- 2027: 46,4 грн/долл
Расходы на безопасность и оборону:
- 2025: 2,2 трлн грн
- 2026: 1,6 трлн грн
- 2027: 1,5 трлн грн
Депутат также добавил, что по закону, Бюджетную декларацию на 2025-2027 гг. должны были подать в Раду еще месяц назад. Но перенесли из-за консультаций с донорами (поэтому и одобрили в день заседания МВФ).
Экономическая правда