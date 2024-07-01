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В понедельник наибольшие объемы отключений будут с 16:00 до 24:00

Понедельник, 1 июля 2024, 11:53 - Виктор Волокита
 

1 июля количество очередей графиков почасовых отключений будет увеличено с 16.00 до 24.00. 

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

"Причина увеличения ограничений - рост потребления в связи с жарой. Столбик термометра достигает в дневные часы выше 30С. Сегодня, по прогнозам, потребление ожидается почти на 5% выше, чем вчера - в выходной день", - рассказали в пресс-службе. 

Напомним:

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В понедельник 1 июля графики почасовых отключений электроэнергии, в течение которых могут вводиться ограничения для различных регионов страны, будут действовать в течение всех суток. 

Экономическая правда

Укрэнерго электроэнергия населения
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