В понедельник наибольшие объемы отключений будут с 16:00 до 24:00
Понедельник, 1 июля 2024, 11:53 -
1 июля количество очередей графиков почасовых отключений будет увеличено с 16.00 до 24.00.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".
"Причина увеличения ограничений - рост потребления в связи с жарой. Столбик термометра достигает в дневные часы выше 30С. Сегодня, по прогнозам, потребление ожидается почти на 5% выше, чем вчера - в выходной день", - рассказали в пресс-службе.
Напомним:
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В понедельник 1 июля графики почасовых отключений электроэнергии, в течение которых могут вводиться ограничения для различных регионов страны, будут действовать в течение всех суток.
Экономическая правда
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