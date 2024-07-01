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"Внешнее воздействие на энергообъект": в Белгородской области начались проблемы с электричеством

Понедельник, 1 июля 2024, 10:59 - Виктор Волокита
 
ФОТО Минэнерго

Около 90% Белгородской области, в том числе города Белгород и Старый Оскол, сейчас без света. В области не работают светофоры, есть проблемы с интернетом.

Об этом сообщает Минэнерго. 

Как говорится в сообщении, также 1 июля у жителей Белгорода и Белгородского района ожидаются проблемы с автобусами. 

Организатор пассажирских перевозок сообщил, что из-за частичного отключения электроэнергии прогнозируются задержки и сбои в движении общественного транспорта.  

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"По официальной версии, причиной отключения электроэнергии в Белгородской области стало "внешнее воздействие на энергообъект". По информации из открытых источников, блэкаут произошел в результате одновременной атаки беспилотников и срабатывания самодельных взрывных устройств на подстанции", - сообщили в пресс-службе. 

Россия электроэнергия война
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