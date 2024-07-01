Польская сторона ограничила пропуск украинских грузовиков через границу

С 1 июля польская сторона ограничила въезд украинских грузовиков.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

"С 00:00 час. 01.07.2024 года польской стороной в пунктах пропуска приостановлен пропуск на въезд и выезд из/в Республику Польша украинских грузовых транспортных средств, не имеющих разрешений на международные грузовые перевозки (разрешение или книжка ЕКМТ)", - сообщила таможенная служба в telegram.

Согласно сообщению, пункты пропуска на других участках границы работают в обычном режиме.

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Напомним:

Государственная таможенная служба Украины в марте по результатам тендера подписала договор с компанией "Unibep S.A." (Польша) о реконструкции международного пункта пропуска для автосообщения "Шегини" на украинско-польской границе за 23,50 млн евро.

Экономическая правда

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