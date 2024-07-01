Курс валют на 1 июля: доллар и евро подешевели
Понедельник, 1 июля 2024, 09:30 -
Национальный банк Украины установил на 1 июля 2024 г. официальный курс гривны на уровне 40,4542 грн/$.
Соответственно по сравнению с предыдущим банковским днем Нацбанк повысил курс гривны на 8 копеек.
НБУ на 1 июля установил официальный курс евро на уровне 43,26 грн. Соответственно немного подешевело и евро.
Напомним:
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По состоянию на 28 июня фициальный курс доллара был установлен на уровне 40,53 грн, евро – 43,35 грн.
Экономическая правда
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