Европейские компании активизируют усилия, чтобы уменьшить зависимость от Китая
Компании ЕС стремятся уменьшить свою зависимость от Китая, поскольку Брюссель может ввести дополнительные пошлины на товары из КНР.
Об этом сообщает Financial Times.
Брюссель начал расследование в отношении китайских государственных субсидий на производство, а Европейская комиссия, как ожидается, вскоре обнародует дальнейшие пошлины на импорт китайских электромобилей.
Европейские клиенты все больше обеспокоены своей зависимостью от Китая, особенно в сфере розничной торговли непродовольственными товарами - категории, которая включает в себя все, от одежды и бытовой техники до электроники и игрушек.
"Основная тенденция сейчас заключается в том, что компании пытаются уменьшить свою зависимость от Китая", - сказал Ричард Лауб, генеральный директор бельгийской компании Dragon Sourcing.
Некоторые страны превентивно начали рассматривать варианты диверсификации спроса из КНР в других направлениях, например европейцы из текстильной отрасли начали активнее работать с Индией, Бангладеш и Вьетнамом, несмотря на более длинные сроки выполнения заказов и более высокие расходы.
Напомним:
Volvo со штаб-квартирой в Швеции, мажоритарным владельцем которой является китайский автопроизводитель Geely, рассматривает планы переноса производства некоторых авто из КНР в Бельгию.
Экономическая правда