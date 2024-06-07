В "Укрзализныце" рассказали, за счет чего уменьшат потребление электроэнергии

Укрзализныця уменьшит потребление электроэнергии за счет пересмотра графика движения пригородных электропоездов.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Согласно сообщению, железнодорожники временно вносят изменения в график движения пригородных электропоездов.

Так, Укрзализныця в течение июня временно корректирует графики движения 74 пригородных электропоездов по всей Украине. Изменения не будут касаться критически важных электричек, которые обеспечивают подвоз населения к работе и обратно.

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"То есть некоторые поезда временно не будут курсировать, а некоторые изменят периодичность или им будет ограничен маршрут", - говорится в сообщении.

Первые изменения в расписании произошли уже с 7 июня на отдельных направлениях Львовской и Приднепровской железных дорог. Позже соответствующие изменения будут введены на Юго-Западной и Южной железных дорогах.

Напомним:

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"Укрзализныця" планирует реализовать в разных регионах Украины проекты для генерации электроэнергии. Речь идет о десятках объектов распределенной генерации общей мощностью до 250 МВт.

"Укрзализныця" с целью уменьшения потребления электроэнергии выключила в пиковые часы подсветку фасадов и отдельных зон крупнейших железнодорожных вокзалов страны, в частности Киева, Львова, Днепра, Одессы и Харькова.

Экономическая правда