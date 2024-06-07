Завладели имуществом "Киевгорстроя" на 280 миллионов: правоохранители разоблачили незаконную схему

За процессуального руководства Офиса Генпрокурора владельцу группы обществ и директору одного из этих обществ сообщено о подозрении в противоправном завладении имуществом ЧАО "ХК „Киевгорстрой" на 282 млн грн.

Об этом сообщает офис Генерального прокурора.

"Также служащему Госналоговой службы и руководителю управления одного из отделений банка сообщено о подозрении в несанкционированном сбыте или распространении информации с ограниченным доступом (ч. 1 ст. 361-2 УК Украины), а налоговику еще и в несанкционированных действиях с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (ч. 2 ст. 362 УК Украины)", - заявили в пресс-службе.

По данным следствия, владелец группы обществ организовал схему завладения недвижимостью ЧАО "ХК „Киевгорстрой". К сделке он привлек директора одного из обществ, а также должностных лиц налоговой службы и банковского учреждения.

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Сначала, без ведома застройщика, по поддельным документам владелец и директор общества продали имущественные права на объекты недвижимости в очередях строительства, а в дальнейшем продали эти права подконтрольным лицам. Работники налоговой и банка предоставляли служебную информацию, которая помогла реализовать схему завладения имуществом.

Таким образом подозреваемые завладели недвижимостью, принадлежавшей ЧАО на более 282 млн грн.

Организатору сделки избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога 282,6 млн грн. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения другим подозреваемым.

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Экономическая правда.