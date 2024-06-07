"Украинская бронетехника" поставила бронетранспортеры бригаде Нацполиции "Лють"

M113 уже помогают бойцам бригады "Лють" выполнять боевые задачи на линии соприкосновения.

Об этом сообщила компания "Украинская бронетехника", передает "Интерфакс-Украина".

В сообщении говорится, что на вооружении Сил обороны Украины гусеничные бронетранспортеры М113 находятся с 2022 года. Техника очень хорошо показала себя за время полномасштабной войны в Украине и участвует в боевых действиях на разных участках фронта.

На сегодня это одна из самых распространенных боевых машин в мире. Сейчас стоит на вооружении 44 стран. За более чем полвека изготовлено 80 тысяч ее единиц в более чем 40 модификациях.

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Вес бронетранспортера - 11 440 кг, на нем могут передвигаться двое членов экипажа и 11 пассажиров. Мощность двигателя М113 - 265 л.с., скорость - 61 км/ч. Броня обеспечивает круговую защиту от пуль калибра 7,62, лобовая часть - 12,7.

Вооружение состоит из одного 12,7-мм пулемета Browning M2 с возможностью установки дополнительно защиты стрелка в турели. М113 также можно вооружить автоматическим гранатометом Mk 19 или противотанковыми комплексами M47 Dragon или BGM-71 TOW.

Экономическая правда

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