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В Счетной палате назвали недостатки закупок Минобороны и разработок вооружения

Пятница, 7 июня 2024, 14:28 - Виктор Волокита

В результате аудита деятельности Минобороны в сфере закупки, разработки и модернизации вооружения и военной техники за 2022-2023 годы были установлены факты и их причины, по которым Вооруженные Силы Украины не получили в необходимом объеме и вовремя вооружение и военную технику. 

Об этом сообщили в Счетной палате.

В частности, аудит выявил факты:

- неиспользование в полном объеме Минобороны бюджетных ассигнований, предусмотренных на закупку, разработку и модернизацию вооружения и военной техники, 

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- ненадлежащее выполнение субъектами хозяйствования заключенных с Минобороны государственных контрактов, что привело к образованию долгосрочной (в том числе просроченной) дебиторской задолженности;

- нерезультативность отдельных научных разработок;

- необеспечение наиболее неотложных и приоритетных потребностей Вооруженных Сил Украины в вооружении и военной технике, при условии наличия бюджетного ассигнования.

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Заместитель министра обороны Иван Гаврилюк отметил, что часть замечаний, содержащихся в отчете по результатам аудита, уже выполнена. Остальные - в процессе выполнения. 

"Учитывая, что разглашение сведений, содержащихся в материалах аудита, может нанести ущерб национальной безопасности Украины, Отчет не будет обнародован на сайте Счетной палаты", - говорится в сообщении. 

оружие Минобороны война
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