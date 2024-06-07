Военные видео на детском канале: Россия вмешивается в европейские эфиры

Bloomberg

Европейские спутниковые компании месяцами страдают от вмешательства в эфир из России, что приводит к прерыванию и даже трансляции российских военных видео на детском телеканале.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

С середины марта по крайней мере три спутника французского оператора Eutelsat SA подверглись серьезным вмешательствам со стороны России. Перебои на этих телеканалах продолжались до конца мая.

В двух случаях - 28 марта и 17 апреля - вмешательство заменило программу детского развлекательного канала BabyTV компании Walt Disney Co. на российские военные видео. В результате нидерландский кабельный оператор Ziggo удалил BabyTV из своего предложения для просмотра.

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"Вмешательство было четко идентифицировано как исходящее от крупных наземных станций, и поэтому должно быть зафиксировано и отслежено российскими властями", - говорится в письме французского Национального агентства частот (ANFR) в Совет по радиорегламенту, международного регулятора телекоммуникаций.

Представитель Международного союза электросвязи, агентства ООН, которое координирует глобальное распределение радиочастот и спутниковых орбит, заявил, что отчеты будут обсуждаться на следующем заседании Совета по радиорегламенту 24-28 июня.

"Группа Eutelsat полностью осознает преднамеренное радиочастотное вмешательство извне, которое периодически влияет на некоторые услуги", - говорится в электронном заявлении представителя французской компании. "Команды Eutelsat Group работают в сотрудничестве с соответствующими регуляторными органами и полностью занимаются этим вопросом".

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На фоне вторжения в Украину Россия пытается нарушить работу различных европейских систем связи, проверяя готовность Европейского Союза и НАТО. В апреле Эстония и Финляндия обвинили Москву в глушении GPS-сигналов, что нарушает полеты и морское движение.

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Экономическая правда.