Количество заявлений на "єВідновлення" от жителей Харьковщины выросло почти на 50%

В Харьковской области количество заявлений на возмещение за поврежденное жилье выросло на 50% из-за усиления обстрелов.

Об этом сообщила председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк "Экономической правде".

"Из-за того, что враг в последнее время терроризирует ракетными атаками и авиабомбами жителей Харьковщины гораздо сильнее, они вынуждены подаваться на компенсацию еще активнее - людям нужно решать вопрос с жильем, мы это прекрасно понимаем, поэтому государство помогает и будет помогать. Сейчас мы видим, что с конца января по конец мая этого года количество поданных заявлений за поврежденное жилье на Харьковщине увеличилось на 43%. Но за уничтоженное еще больше - почти на 50%", - констатировала Шуляк.

По ее словам, с первых дней работы программы именно Харьковщина была печальным лидером по количеству полученных заявлений на компенсацию и за поврежденное, и за уничтоженное жилье, опережая даже Донецкую и Киевскую области. Так, по состоянию на конец мая граждане, чье жилье было повреждено или уничтожено уже подали более 42 тысяч заявлений. Это около 40% от общего количества заявлений, полученных от граждан со всей Украины.

Реклама:

Парламентарий добавила, что на сегодня в рамках программы еВідновлення для жителей Харьковщины уже согласовано более 2,5 млрд гривен. И за период с конца января по конец мая эта сумма увеличилась на 30%.

Елена Шуляк также отметила, что сумма согласованных выплат для компенсаций жителям Харьковщины составляет 12% от общей суммы согласованных средств по всей Украине, которая сейчас уже превысила отметку в почти 20 млрд гривен.

"Так, по состоянию на 12 апреля она составляла почти 15 млрд гривен, то есть выросла на 33%. Но по состоянию на 29 января украинцам согласовали 8,5 млрд гривен, то есть рост 122%", - сообщила Елена Шуляк.

Реклама:

Нардеп также отметила, что на днях общая площадь уничтоженного жилья, по которому поданы заявления на компенсацию еВідновлення, пересекла отметку в 1 млн квадратных метров. В конце января этот показатель составлял 674 тыс кв метров. То есть, общая площадь уничтоженного жилья, владельцы которого подались на компенсацию, увеличилась на 63%.

Экономическая правда.