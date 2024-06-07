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Урегулирован проблемный налоговый вопрос на прифронтовых территориях - Минреинтеграции

Пятница, 7 июня 2024, 12:36 - Виктор Волокита

В Украине урегулирован вопрос о налоговых накладных на прифронтовых территориях. 

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. 

Согласно сообщению, проблема заключалась в том, что региональные подразделения Государственной налоговой службы блокировали налоговые накладные субъектов хозяйствования с прифронтовых территорий из-за отсутствия у них актов о разминировании местности.

По результатам работы Коордштаба ГНС рекомендовала своим подразделениям при обработке налоговых накладных учитывать справки местных администраций об использовании и обработке земельных угодий при отсутствии актов о разминировании.

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"Это позволит не только избежать блокировки налоговых накладных в будущем, но и разблокировать ранее заблокированные налоговые накладные", - говорится в сообщении. 

Экономическая правда

налоги
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