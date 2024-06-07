Аграрии в этом году получили банковских кредитов почти на 51 миллиард

Более 7 тысяч украинских агрохозяйств в текущем году получили почти 51 миллиард гривен банковских кредитов, из них 21 млрд - по программе "Доступные кредиты 5-7-9".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

"С начала года 7 630 агрохозяйств получили почти 51 млрд гривен банковских кредитов на развитие. Из них по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9" - 4 521 хозяйство профинансировано на 21,3 млрд гривен", - говорится в сообщении.

Наибольший объем кредитов по различным программам получили аграрии Киевской области - 14 млрд грн выделено для 715 предприятий.

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Аграрии Кировоградской области получили 3,1 млрд грн для 928 предприятий, Днепропетровской области - 3,1 млрд грн для 563, Львовской области - 3 млрд грн - для 465, Тернопольской области - 2,9 млрд грн для 291, Винницкой области - 2,9 млрд грн - для 727, Полтавской области - 2,7 млрд грн для 429, Одесской области - 2,6 млрд грн для 628.

По программе "Доступные кредиты 5-7-9" больше всего получили предприятия Киевской области - 2,6 млрд грн для 422 хозяйств.

Экономическая правда.

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