Inzhur планирует привлечь до 10 тысяч инвесторов для приватизации гостиницы "Украина"

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) приняла решение о регистрации регламента паевого инвестиционного фонда "Инжур Отель Украина".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы смотрим на интересные активы как на частном рынке, так и среди государственного или коммунального имущества. Мы хотим принять участие в приватизации гостиницы "Украина" и с этой целью создаем фонд. Рассчитываем, что к нему присоединятся 5-10 тыс. человек", - сообщил основатель Inzhur Андрей Журжий агентству „Интерфакс-Украина".

Что касается планов относительно гостиницы "Украина", то, по словам Журжия, в случае победы в аукционе, на первом этапе будут управленческие решения, но в будущем сооружение потребует реконцепции и реконструкции.

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"Лучшим вариант для этого отеля было бы включение его в международную сеть.

Но это сложно делать во время полномасштабной войны. Это на перспективу. Сейчас он потребует анализа, а потом уже дополнительных инвестиций", - сообщил Журжий.

Он добавил, что к паевому инвестиционному фонду Inzhur Ocean, который создан, чтобы выкупить госдолю в 66,65% Ocean Plaza (Киев), уже присоединилось около 3 тыс. человек.

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Общее количество инвесторов в действующие проекты инвестфонда Inzhur на данный момент составляет около 5 тыс., среди них около 25% имеют инвестиции в несколько проектов.

Как сообщалось, в начале 2022 года перед войной Андрей Журжий запустил первый украинский сервис для совместного приобретения недвижимости Inzhur REIT (Real Estate Investment Trust).

По состоянию на 6 июня пять фондов недвижимости Inzhur REIT управляют активами в 1,650 млрд грн, имеют 4902 совладельца, которым уже выплачено около 128 млн грн дивидендов.

Основателем и инвестором Inzhur является председатель наблюдательного совета инвестфонда Zhurzhii Ventures Андрей Журжий.

Экономическая правда