В Минцифры объяснили, почему возникают проблемы со связью во время отключения света

Во время отключений электроэнергии люди массово переходят на мобильный интернет. Это приводит к резкому росту нагрузки на сети мобильных операторов, что, в свою очередь, вызывает проблемы со связью.

Об этом сообщил директор департамента по развитию фиксированного интернета Минцифры Юрий Мацик в эфире телемарафона "Единые новости".

"В Украине сеть построена таким образом, что большинство пользователей используют доступ к интернету через фиксированную сеть, остальные через мобильную связь. При этом 80% использования трафика происходит именно через фиксированную wifi сеть", - Мацик.

По его словам, в момент отключения электроэнергии мобильные телефоны пользователей переключаются на сотовые данные, чем в разы увеличивают нагрузку на вышки мобильных операторов.

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Соответственно, операторы просто не способны справиться со значительным ростом количества пользователей мобильного интернета. Как следствие начинают возникать проблемы со связью.

В то же время частотный ресурс мобильных операторов, от которого зависит пропускная способность сети, является ограниченным и его нельзя просто так увеличить.

В Минцифры отмечают, что граждане сами должны позаботиться о стабильной работе фиксированной сети у себя дома. Для этого нужно обратиться к провайдеру и выяснить, какое время он поддерживает сеть во время обесточивания. Для тех, кому важно постоянно иметь постоянное подключение к интернету, необходимо перейти на технологию xPON.

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Добавляется, что сейчас 1400 провайдеров в Украине предлагают подключение энергоэффективной технологии xPON.

Напомним:

ЭП расспросила у трех мобильных операторов Украины: Киевстар, Vodafone и Lifecell насколько готовы их сети к новым веерным отключениям, почему во время отсутствия света ухудшается качество связи и как даже в условиях длительного отсутствия электроэнергии постоянно оставаться на связи.