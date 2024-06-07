Цены на нефть растут на фоне заверений ОПЕК+

Цены на нефть выросли благодаря заверениям членов ОПЕК+ Саудовской Аравии и России о готовности приостановить или отменить сделки по сокращению добычи, но рынки движутся к третьей неделе потерь подряд.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 2 цента до $79,89 за баррель, а фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) выросли на 4 цента до $75,59.

"Цены на нефть смогли восстановить некоторые позиции за последние несколько дней, опираясь на определенные заверения ОПЕК+ относительно их последнего решения по поставкам", - сказал Йеп Джун Ронг, рыночный стратег IG.

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"Мы можем ожидать, что цены на нефть будут колебаться вокруг уровня $76-$80, поскольку настроения пытаются стабилизироваться в ожидании сигналов для следующего шага."

Цены выросли в четверг, когда Саудовская Аравия и Россия пытались успокоить рынки по сделкам о поставках. Но они направляются к третьей неделе снижения подряд после того, как аналитики расценили встречу ОПЕК+ в воскресенье как сигнал о росте предложения, что является негативным для цен.

Организация стран-экспортеров нефти и союзники, включая Россию, договорились продлить большинство сокращений добычи до 2025 года, но оставили место для постепенной отмены добровольных сокращений от восьми членов.

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Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман заявил в четверг, что ОПЕК+ может приостановить или отменить добровольное увеличение добычи, если решит, что рынок недостаточно силен.

Экономическая правда.