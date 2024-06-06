Санкции против России не сработали, как ожидалось: почему

Страны санкционной коалиции недооценили интегрированность РФ в мировую экономику и подготовку агрессора к ведению войны, что вместе с недостаточной комплексностью санкций привело к тому, что российская экономика сейчас растет.

Об этом в подкасте ЭП рассказала руководитель санкционного направления в KSE Institute Sanctions Group Юлия Павицкая.

В начале большой войны, когда на РФ накладывались первые (масштабные) пакеты санкций, экономике агрессора прогнозировали длительное постепенное падение. Сейчас торговый баланс страны растет вслед за ростом доходов от нефтяного экспорта. Растет и ВВП.

По словам Павицкой, страны санкционной коалиции недооценили интегрированность российской экономики в мировую экономику, а также не учли то, что РФ готовилась к полномасштабной войне не только военно, но и экономически. Например, годами переводили свои резервы Центробанка в юани, меняли их географическую структуру.

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Также экономику РФ спасла реакция банковского блока РФ, то есть центробанка и Министерства финансов: "Фактически Набиуллина (Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ) спасла российскую финансовую систему, ведь максимально использовала центральный банк и все возможные инструменты, чтобы взять под контроль валютную ситуацию, стабилизировать банковскую систему. Они очень сильно сбили эффект от финансовых санкций, потому что действительно было ожидание, что будет финансовый кризис, и они не смогут его выдержать".

Важным фактором также стала комплексность санкций с точки зрения количества стран, которые их вводили. Сейчас санкционная коалиция - это около 40 стран, поэтому полностью перекрыть отдельные направления экономики для России очень сложно.

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Экономическая правда