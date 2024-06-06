Сальдо позволил экспортерам из РФ вывезти из оккупированной Херсонщины 34 тысячи тонн зерна на €6 миллионов – "Схемы"

Назначенный РФ руководить оккупированной частью Херсонщины Владимир Сальдо и специально созданная локальная комиссия предоставляли согласование российским компаниям на экспорт украинской агропродукции за границу с нулевой или сниженной вывозной ставкой таможенной пошлины.

Об этом говорится в совместном расследовании "Схем" (проект Радио Свобода), Белорусского расследовательского центра и издания Verstka, основанном на утечке документов из оккупированной части Херсонской области.

Массив данных журналисты получили от объединения украинских хакеров KibOrg.

Расследователям удалось дополнительно подтвердить вывоз агропродукции благодаря данным из базы мирового импорта/экспорта Import Genius и информации, полученной из утечки российской таможни.

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Подчеркивается, что в течение 2023 года по созданной российскими властями системе квот ряд российских экспортеров вывезли из Херсонской области не менее 34 тысяч тонн зерна на 6,2 миллиона евро.

Сообщается, что херсонское зерно экспортировали в Азербайджан, Турцию, Сирию и Иран, а горох из оккупированного Крыма - в Испанию.

В материале также говорится, что пшеницу в Азербайджан вывозила российская компания "Сим-Транс Групп", которая получила разрешение на вывоз из области по квотам 2 200 тонн пшеницы и меслина.

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"Другая российская компания - ТД „Фрегат" - получила квоту на экспорт трех тысяч тонн кукурузы, которая попала в Сирию. Согласование на вывоз 11 тысяч тонн ячменя по квотам получило ООО "Паллада". Его отгрузили в иранском порту Bandar Imam Khomeini.

Перевозчик - судно Mikhail Nenashev, которое уже фигурировало в материале "Схем" о незаконном вывозе зерна", - говорится в расследовании.

Зато Фирма "Агро-Фрегат", которая упоминалась в СМИ как участница схемы незаконного вывоза зерна с оккупированных территорий, экспортировала в Турцию пшеницу и меслин. Эта же фирма в сентябре 2023 года отправила в Испанию 4500 тонн гороха, 2,6 тысячи тонн из которых были загружены в оккупированном Севастополе.

Ни одна из компаний не предоставила ответов на запросы до публикации расследования.

"Схемы" напоминают, что через три месяца после объявления аннексии четырех областей Украины 30 декабря 2022 года вышло постановление правительства РФ №2535, которое, с одной стороны, установило квоты (лимиты) на вывоз сельскохозяйственной продукции с оккупированных территорий с таможенной "скидкой", а с другой - установило механизм для экспорта этой продукции.

"Согласно постановлению, российские компании, которые хотят вывезти с нулевой или сниженной вывозной ставкой таможенной пошлины и продать в третьи страны, например, пшеницу, ячмень, кукурузу или подсолнечный шрот, должны обратиться к „главе региона" по установленным им правилам.

В случае с оккупированной Херсонской областью для распределения квот создали специальную комиссию. Она рассматривает обращение и голосует, а глава оккупационной администрации Владимир Сальдо подписывает решение", - говорится в материале.

Отмечается, что в июне 2022 года Офис генпрокурора Украины заявил, что начал расследование по фактам незаконного вывоза зерна с территорий Запорожской и Херсонской областей. Тогда же "Схемам" удалось установить пути, которые преодолевают грузовики из южных оккупированных областей в порты в Крыму, где зерно перегружают на суда.

Экономическая правда