Телохранители и водители грузовиков: в Минэкономики планируют переучивать женщин на "мужские" профессии

В Минэкономики заявили о необходимости уделить больше внимания программам переквалификации украинцев, которые остаются в тылу, на профессии, которые пользуются максимальным спросом. В первую очередь речь идет о женщинах, которые овладевают когда-то сугубо "мужскими" профессиями.

Об этом первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко рассказала во время встречи с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо.

"На сегодня для украинской экономики есть два критически важных вызова - это энергетические проблемы и нехватка рабочей силы. Из-за российских обстрелов Украина потеряла часть генерирующих мощностей и сейчас происходят отключения света по всей стране, от которых страдает, как бизнес, так и простые граждане.

Обе эти категории нуждаются в финансировании для увеличения своей энергоэффективности и обеспечения энергетических потребностей. Правительство сейчас разрабатывает соответствующую программу льготного кредитования. Надеемся, что ЕБРР поддержит наши инициативы и со своей стороны поможет профинансировать проекты восстановления энергетики Украины", - заявила Свириденко.

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По ее словам, еще одним важным вызовом для экономики стала мобилизация специалистов в ряды ВСУ.

"Нам сейчас нужно уделить больше внимания программам переквалификации украинцев, которые остаются в тылу, на профессии, которые пользуются максимальным спросом. В первую очередь речь идет о женщинах, которые уже сегодня овладевают когда-то сугубо "мужскими" профессиями.

Например, телохранителей, водителей грузовиков, автобусов или даже тракторов - таковы сейчас реалии рынка труда. Переквалификация специалистов, вместе с трудоустройством ветеранов - это главные вызовы для правительства на рынке труда. ЕБРР рассмотрит возможность финансово поддержать реализацию соответствующих программ переквалификации, как со стороны государства, так и со стороны украинского бизнеса", - добавила она.

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Экономическая правда