Государственные ваучеры на обучение получили уже 10 тысяч украинцев: какие профессии выбирают

С начала года уже 10 тысяч украинцев получили ваучер на обучение за госсредства и смогут получить новую профессию или специальность. Государство профинансировало их обучение на 75 млн грн.

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

"Одна из проблем на рынке труда сегодня - структурная безработица. Когда люди не могут найти работу, поскольку их навыки не соответствуют потребностям работодателей. Согласно данным опроса среди работодателей, для 60% из них поиск квалифицированных работников является проблемой номер один.

Поэтому мы ввели программу предоставления ваучеров на обучение, благодаря чему люди имеют возможность за государственный счет овладеть новой более актуальной на рынке труда специальностью, или повысить свой профессиональный уровень. В этом году уже 10 тысяч украинцев получили такой ваучер", - заявила Свириденко.

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Отмечается, что среди наиболее популярных специальностей и профессий, по которым учатся по ваучерам в этом году, являются: медсестринство (выдано 2589 ваучеров); дошкольное образование (665); медицина (315); психология (281); повар (1147); водитель (655); тракторист (423); кондитер (294).

В прошлом году ваучеры на обучение получили более 18 тысяч украинцев, всего по программе было профинансировано 252 млн грн.

"В 2023 году наибольшее количество ваучеров было выдано по таким профессиям и специальностям: психология, социальная работа, образование, медицина, строительство и гражданская инженерия, повар, водитель", - добавили в министерстве.

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В целом ваучер можно использовать для обучения по 124 профессиям и специальностям в сферах ИТ-технологий, строительства, транспорта, образования, медицины, сельского хозяйства, социального обслуживания и тому подобное. При этом профессию, учебное заведение в пределах Украины и форму обучения (дневную, заочную или дистанционную) человек выбирает самостоятельно.

Обучение осуществляется учреждениями профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, предприятиями, учреждениями и организациями, которые имеют лицензию на такую образовательную деятельность.

Ваучер дает право бесплатно пройти обучение в учебных заведениях или у работодателя по утвержденному Минэкономики перечню профессий и специальностей.

"По состоянию на сегодня сумма ваучера на может превышать 30 280 грн. Если стоимость обучения дороже, то работодатель или человек доплачивает разницу самостоятельно", - уточнили в Минэкономики.

Получить ваучер могут отдельные категории граждан, которые при этом имеют профессиональное-техническое или высшее образование, не зарегистрированы в службе занятости как безработные и не проходили обучение за средства Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы в течение последних 3-х лет.

В частности, это:

люди в возрасте старше 45 лет (до наступления пенсии по возрасту);

ветераны, участники боевых действий;

внутренне перемещенные лица трудоспособного возраста;

лица с инвалидностью;

люди, получившие ранения в результате военной агрессии, или прошедшие плен.

Чтобы получить ваучер на обучение необходимо:

выбрать специальность, профессию и место обучения;

подать заявку онлайн на веб-сайте Государственной службы занятости или обратиться в любой центр занятости с заявлением и документами (основные - паспорт, ИНН, трудовая книжка, документы об образовании и т.д.).

В течение 90 дней после получения ваучера в центре занятости человек должен заключить договор об обучении с учебным заведением.

Экономическая правда